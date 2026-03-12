Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Liliana na mira dos colegas. Todos são confrontadas com imagens explosivas das discussões com a concorrente

No Secret Story 10, Liliana tem sido atacada por parte de grande parte dos concorrentes da casa. Depois de um dia tenso, todos foram confrontados com imagens de peso das discussões contra a colega. Cabisbaixa, Liliana acaba por chorar nos braços de Diogo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality. 

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
CATARINA – 761 20 20 04
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

