No Secret Story - Desafio Final, Liliana está sob os olhares atentos dos colegas. As atitudes que a concorrente teve ao longo da última semana na casa mais vigiada do país foram duramente criticadas por parte de Marisa Susana e João Ricardo. Também Afonso e Pedro Jorge tiveram algo a dizer. No que toca ao desentendimento com Marisa Susana, Flávia escolhe o lado de Liliana.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Liliana na mira dos colegas. "Todos" têm algo a dizer sobre as atitudes da concorrente
- Secret Story
- Hoje às 01:12
Últimos vídeos
Últimos vídeos
08:00
Liliana na mira dos colegas. "Todos" têm algo a dizer sobre as atitudes da concorrente
Hoje às 01:12
01:44
«Se ela quiser, já somos dois a querer»: João Ricardo lança indireta a esta concorrente
Há 24 min
03:30
«Não enterro nem enalteço aqui ninguém»: Leandro está implacável com tudo e todos
Há 30 min
11:50
Concorrentes recebem pista logo pela manhã. Nunca um "bico de pato" deu tanto que falar
Há 1h e 6min
03:19
Marisa Susana fica em lágrimas no pós cadeira quente e recebe apoio de João Ricardo: «Eu não te quero ver assim»
Hoje às 02:40
04:50
Pedro Jorge justifica o "coração gelado" face aos colegas. A resposta surpreende
Hoje às 02:34
06:55
«Aquilo que a tua mulher me chamou...»: Liliana puxa o nome de Marisa Pires para cima da mesa e a discussão ferve
Hoje às 02:21
06:48
A ferver. Ricardo João e João Ricardo "arrasam" Pedro Jorge: «Os 250 000 subiram-te à cabeça»
Hoje às 02:13
05:58
Escolhas de Flávia deixam Pedro Jorge magoado e esta é a razão
Hoje às 02:00
04:07
«Ela é uma peça no teu jogo»: Sara acusa Pedro Jorge de usar estas concorrentes para chegar mais longe
Hoje às 01:50
07:18
Luzia em modo ataque. Afonso e Sara são os principais "alvos"
Hoje às 01:46
02:47
Luzia posiciona-se a favor de Catarina e não deixa nada por dizer a Sara
Hoje às 01:42
06:20
Nunca antes visto! Liliana posiciona-se do "lado" de Pedro Jorge e a casa reagiu
Hoje às 01:34
09:06
Afinal, o que se passou entre Sara e Catarina? As concorrentes explicam tudo e o clima ferve
Hoje às 01:22
01:49
Sara explica a nomeação a Liliana mas a concorrente não compreende: «Vais com a maré?»
Hoje às 01:16
04:36
Marisa Susana não perdoa atitudes de Liliana e a discussão volta a subir de tom: «Mendigar pelo Pedro Jorge...»
Hoje às 01:07