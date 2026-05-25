No Secret Story - Desafio Final, Liliana faz graves acusações a Pedro Jorge e assume que o colega é incapaz de reconhecer o que quer que seja de bom vindo dela. Veja tudo.
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Liliana não suporta Pedro Jorge e não poupa as acusações: «Se eu o vi dizer coisas à pessoa com quem mora...»
- Secret Story
- Há 1h e 47min
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