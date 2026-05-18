Liliana ouviu tudo o que Pedro Jorge disse sobre si nas costas: «Este rapaz, juro...»

Depois de uma noite de cadeira quente intensa, a manhã no Secret Story – Desafio Final foi marcada por um ambiente pesado. Numa conversa em privado com Luzia na casa de banho, Pedro Jorge arrasa Liliana, mas esta conseguiu ouvir tudo, estando no quarto ao lado.

O que aconteceu na cadeira quente?

Depois da gala, o ambiente explodiu com uma forte discussão entre Pedro Jorge e Liliana. A concorrente dirigiu várias acusações ao jogo do colega, levando-o a responder e a acusá-la também de ter segundas intenções na sua abordagem: «A Liliana é a primeira a brincar à noite, a mandar sorrizinhos e a querer brincar comigo». Ao ouvir os comentários, Liliana perde as estribeiras, levanta-se em lágrimas e tenta atirar-se a Pedro Jorge, tendo de ser separada por Bruno Simão e João Ricardo.

Fique a par de tudo o que aconteceu na gala:

A gala de ontem do Secret Story – Desafio Final ficou marcada por confrontos intensos, expulsões inesperadas e momentos de grande emoção dentro e fora da casa.

Marisa regressou à casa para um frente a frente tenso com Liliana, enquanto Fábio confrontou Pedro Jorge, num reencontro carregado de acusações e emoções à flor da pele. Já Daniela tornou-se na primeira expulsa da noite, abandonando a competição numa gala repleta de reviravoltas.

Um dos momentos mais polémicos aconteceu quando Ricardo João foi castigado pela Voz, recebendo uma nomeação direta após ter revelado aos colegas que era o cúmplice da Voz. Mais tarde, a noite trouxe ainda uma nova ronda de nomeações e ficaram em risco Ricardo João, João Ricardo e Leandro.

No estúdio, após a expulsão, Daniela e Leomarte protagonizaram um momento de enorme tensão, trocando acusações muito fortes em direto, deixando Cristina Ferreira surpreendida com o clima entre os dois. Já dentro da casa, Afonso emocionou-se e acabou por chorar depois de alguns colegas insinuarem que existiria algo entre ele e Ana, tema que fez o ambiente da gala explodir.

Pedro Jorge conseguiu destacar-se na prova da imunidade e garantiu proteção para a próxima semana. Contudo, as surpresas não ficaram por aqui: Ricardo João acabou por ser o segundo concorrente expulso da noite, depois de enfrentar a decisão do público.

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