Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

No Dois às 10, Liliana, a terceira classificada do Secret Story 9 dá a sua primeira entrevista depois de uma participação que deu que falar. Entrou noiva, separou-se e saiu com novo namorado.

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:56
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família
02:07

19:06
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família
05:47

12:25
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
07:10

12:20
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»
03:30

11:55
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»
03:30

11:55
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»
03:00

11:47
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

Hoje às 14:19
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
02:58

Hoje às 10:04
Pedro reencontra-se finalmente com a filha e nós revelamos as imagens do momento

Ontem às 18:57
Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

Hoje às 15:12
Que estilo! Veja as melhores fotos de Maycon, o concorrente que conquistou o coração de Renata no Secret Story

1 out 2024, 19:37
As primeiras imagens de Pedro em casa com os filhos: «É tudo isto que importa»

Há 1h e 30min
Ainda com Liliana dentro da casa, Fábio deu um passo importante na relação

Há 2h e 21min
Depois do Secret Story, o que fizeram Inês e Dylan? A imagem que mostra tudo

Há 2h e 37min
Após vencer o Secret Story, Pedro chora com descoberta sobre os filhos: «Não me conhecem»

Há 3h e 33min
«Que grande máquina»: Joana D’Albuquerque mostra novo carro e faz furor. A marca é luxuosa

Há 3h e 45min
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

23 dez 2025, 11:25
As primeiras imagens de Pedro em casa com os filhos: «É tudo isto que importa»

Há 1h e 30min
Ainda com Liliana dentro da casa, Fábio deu um passo importante na relação

Há 2h e 21min
Depois do Secret Story, o que fizeram Inês e Dylan? A imagem que mostra tudo

Há 2h e 37min
Após vencer o Secret Story, Pedro chora com descoberta sobre os filhos: «Não me conhecem»

Há 3h e 33min
«Que grande máquina»: Joana D’Albuquerque mostra novo carro e faz furor. A marca é luxuosa

Há 3h e 45min
Um verdadeiro desastre! Depois da Formatura, recrutas são desafiados mas tudo corre mal
10:07

Hoje às 08:44
Primeira alvorada! Foi assim que os concorrentes acordaram no primeiro dia da experiência
03:21

Hoje às 08:02
Conheça a Base dos recrutas na íntegra. Era capaz de viver aqui?
01:42

Ontem às 21:49
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez 2025, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez 2025, 16:42
Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Há 1h e 4min
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

Ontem às 23:01
Vida de Marcia Soares mudou há dois anos: "Sei que fui uma sortuda"

Ontem às 15:44
Francisco Monteiro: "Sou burro velho, persisto nos erros e tardo em aprender"

Ontem às 12:47
Após ano de altos e baixos, Jéssica Vieira afirma: "Eu quero ser feliz"

Ontem às 09:12
