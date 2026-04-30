Liliana reage a insinuações: “Nunca me aproximei da Eva por jogo”

No “Dois às 10”, recebemos Liliana, que brilhou ao longo da sua participação no “Secret Story 10” e conquistou um 3.º lugar. Entre emoções, desafios e momentos inesquecíveis, partilha connosco a sua experiência dentro da casa mais vigiada do país e fala sobre o impacto desta aventura na sua vida.
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