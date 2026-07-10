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Liliana revela reviravolta na sua situação financeira após sair do “Secret Story 10”

No “Dois às 10”, recebemos Liliana e Ricky, que entraram juntos na casa do “Secret Story 10” e conquistaram o carinho do público. Depois de Liliana ter alcançado um brilhante terceiro lugar, o casal regressa ao programa para fazer um balanço da vida após o reality show. Entre novos projetos, desafios e a alegria de ver a família crescer, acompanhados pela filha, Maria, partilham as novidades desta nova fase. Durante a conversa, Liliana revela ainda a reviravolta na sua situação financeira desde que saiu do “Secret Story 10” e explica de que forma a experiência mudou a sua vida.

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