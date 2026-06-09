Liliana surge com “colete à prova de Marisa Susana”. E a reação da concorrente vai surpreendê-lo

No Secret Story – Desafio Final, Liliana surgiu na sala com um colete "à prova de Marisa Susana", numa provocação direta à colega, que optou por ignorar. Lá fora, no jardim, Liliana gabou-se de estar "protegida", tendo Bruno concordado, dizendo sentir igualmente a sua integridade física em risco.

Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

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