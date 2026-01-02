No Dois às 10, Liliana, a terceira classificada do Secret Story 9 dá a sua primeira entrevista depois de uma participação que deu que falar. Entrou noiva, separou-se e saiu com novo namorado.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio
- Dois às 10
- Há 3h e 55min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:00
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio
Há 3h e 55min
05:47
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família
Há 2h e 49min
07:10
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
Há 2h e 54min
03:30
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»
Há 3h e 18min
03:30
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»
Há 3h e 19min
03:30
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»
Há 3h e 19min
03:00
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»
Há 3h e 27min
01:15
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»
Há 3h e 31min
02:15
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»
Há 3h e 32min
05:11
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»
Há 3h e 35min
01:05
Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais. E o anúncio deixa qualquer um derretido
Há 3h e 41min
01:14
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»
Há 3h e 46min
01:39
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
Há 3h e 47min
01:24
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»
Há 3h e 49min
03:48
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»
Há 3h e 51min
03:48
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»
Há 3h e 51min
03:23
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»
Há 3h e 57min
01:27
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»
Hoje às 11:12
05:50
Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»
Hoje às 10:44
08:19
Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»
Hoje às 10:39
03:38
Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»
Hoje às 10:30
02:58
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
Hoje às 10:04
02:10
Cristina Ferreira revela o que lhe disseram os filhos de Pedro Jorge e Marisa
Ontem às 21:25
03:00
Pedro reage ao facto de Leandro não ter felicitado a sua vitória: «Já me disseram que...»
Ontem às 19:51
03:36
Pedro Jorge surpreendido em direto com uma mensagem de quem menos esperava
Ontem às 19:47
01:23
Pedro Jorge reage a conflito entre sogros e pais: «O meu sonho tornou-se um pesadelo. Chatearem-se»
Ontem às 19:41
02:12
Pedro Jorge chora sem fim e o motivo é... Marisa
Ontem às 19:31
02:00
«Se eu estivesse solteiro...» Pedro faz revelação inédita que envolve duas concorrentes do Secret Story
Ontem às 19:26
02:37
Pedro Jorge temeu perder contra Inês: «Com o Dylan a mexer-se pela Inês...»
Ontem às 19:17
03:26
É desta! Marisa Susana revela que se vai casar este ano
Ontem às 19:06
03:26
Exclusivo: Marisa Susana apresenta a filha, pela primeira vez, em direto
Ontem às 19:05
01:32
«Bebé a caminho»: Solange Tavares e Nelson Fernandes respondem à pergunta que não quer calar
Ontem às 18:55
05:58
5 dias depois do pedido de namoro veio o pedido de casamento. Nelson e Solange revelam o motivo da 'pressa'
Ontem às 18:54
02:53
Jéssica Vieira recorda relação com Afonso Leitão: «Quem nunca sofreu...»
Ontem às 18:30
09:21
Temos voz? Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música
Ontem às 18:29
04:22
Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um
Ontem às 01:08
04:31
Todas as reações: Este é o grande vencedor com 58% dos votos
Ontem às 00:54
03:00
Estúdio em Festa: Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9
Ontem às 00:50
02:33
Gritos e aplausos! Este é o grande vencedor do Secret Story 9
Ontem às 00:49
03:43
«Eu não gostei da…»: Flávio Furtado tem opinião polémica sobre Pedro
Ontem às 00:47
02:30
Estúdio em delírio! Assim foi a entrada triunfal de Pedro e Inês antes do Duelo Final
Ontem às 00:42
03:20
«Os mais desafiantes e os mais...»: A mensagem emocionante de Cristina Ferreira para os concorrentes do Secret Story 9
Ontem às 00:34
04:32
«Traz um quentinho ao nosso coração»: Cristina Ferreira surpreendida com momentos e dedicatórias tocantes
Ontem às 00:30
02:52
Esta é a Voz! Veja os episódios mais épicos que o anfitrião partilhou com os concorrentes
Ontem às 00:24
04:26
O último adeus! Emocionados, finalistas despedem-se da casa... e da Voz
Ontem às 00:20
03:20
Liliana tenta conter as lágrimas ao ouvir os comentadores: «Falhaste porque o fizeste no sítio errado»
31 dez 2025, 23:57
01:07
Liliana faz revelação inédita: «Estava a pensar que ficaria em segundo e o Pedro em primeiro»
31 dez 2025, 23:53
02:54
Má língua sem fim: Intrigas e comentários mais picantes da casa foram revelados
31 dez 2025, 23:39
03:42
Lugar de bronze atribuído: Saiba quem ficou no terceiro lugar do Secret Story 9
31 dez 2025, 23:32
02:57
O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente
31 dez 2025, 23:27
03:10
Liliana assume o seu maior arrependimento dentro da casa: «Foi quando disse que dava duas lambadas...»
31 dez 2025, 23:24
05:12
Insultos e discussões feias: Estas foram as polémicas que marcaram o Secret Story 9
31 dez 2025, 23:21
02:23
Ainda se lembra? Famosa cantora portuguesa viveu história semelhante à de Liliana dentro de um reality show
31 dez 2025, 23:17
05:00
Última tomada de posição! Finalistas fazem os seus próprios pódios do Secret Story: e as escolhas surpreendem
31 dez 2025, 23:11
03:00
Marisa contra Leandro? Bruna Gomes não poupa palavras à concorrente
31 dez 2025, 23:07
02:16
Emocionante! Marisa chega a estúdio e desfaz-se em lágrimas. Saiba o motivo
31 dez 2025, 23:05
01:41
Flávio Furtado defende Liliana e Inês: «Há muitas mulheres que não têm coragem para sair de relações para serem felizes»
31 dez 2025, 22:49
03:38
Últimos apelos! Finalistas fazem campanha eleitoral para vencer o Secret Story
31 dez 2025, 22:48
04:07
Após quarto lugar da mulher, Pedro Jorge dedica mensagem tocante a Marisa
31 dez 2025, 22:46
02:34
Quarto lugar revelado! Este é o primeiro concorrente a deixar a casa na grande final
31 dez 2025, 22:41
03:48
Jantar com Bruno? Pedro faz proposta inesperada: «Apesar de ter ciúmes dele...»
31 dez 2025, 22:38