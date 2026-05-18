Na Gala do Secret Story – Desafio Final, durante a ronda de nomeações, Liliana nomeou Afonso e explicou o motivo. Logo a seguir os dois concorrentes pegaram-se numa troca de acusações sem fim. Veja tudo aqui.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Liliana vira-se contra Afonso em plena ronda de nomeações. E concorrente reage: «Cala-te pá»
- Secret Story
- Hoje às 00:49
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:38
Liliana vira-se contra Afonso em plena ronda de nomeações. E concorrente reage: «Cala-te pá»
Hoje às 00:49
24:03
Ronda de nomeações concluída. Veja quem está mais perto de abandonar o Desafio Final
Hoje às 00:54
02:05
Hilariante! Ricardo João reage a expulsão e lança comentário que faz público rir à gargalhada
Hoje às 00:39
01:36
Pedro conquista imunidade. E causa duas reações em estúdio que derretem qualquer um
Hoje às 00:25
12:19
Este concorrente está imune! Saiba quem conquistou o privilégio
Hoje às 00:24
06:57
Ricardo João é o segundo expulso da noite. E há uma reação na casa que salta à vista
Hoje às 00:13
02:12
O público decidiu! Saiba quem é o segundo expulso da noite
Hoje às 00:03
06:15
Existe "clima" com Ana? Com voz trémula, Afonso esclarece polémica: «Respeito muito a pessoa que tenho ao meu lado»
Ontem às 23:48
06:15
Após polémica com Ana, Afonso desfaz-se em lágrimas no confessionário: «Amo mesmo muito a pessoa que tenho ao meu lado»
Ontem às 23:47
06:09
Luzia pega-se com Sara em pleno direto e é apoiada por Leandro: «Perigosa!»
Ontem às 23:45
03:52
Liliana acusa Sara de se sentir superior: O teu jogo eu sei…»
Ontem às 23:43
03:19
Ricardo João é agressivo com as mulheres? Catarina “deixa tudo em pratos limpos”
Ontem às 23:36
02:34
João Ricardo rasga Ana: «É um gravador»
Ontem às 23:30
02:46
Leomarte confronta Daniela após acusações graves e o impensável acontece em plena gala
Ontem às 23:26
03:28
Daniela chega a estúdio e dá de caras com Leomarte: «Não vou deixar que ninguém me pise»
Ontem às 23:23
02:05
João Ricardo acusa Pedro Jorge de hipocrisia e lança: «Foi o primeiro nesta sala a alimentar este suposto romance»
Ontem às 23:20