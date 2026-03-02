Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

A manhã na Casa do Secret Story 10 foi marcada por emoções distintas. Enquanto Ricardo João recebeu um gesto de celebração pelo seu aniversário, Liliana viveu momentos de tristeza após a expulsão do marido.

Com o despertar dos concorrentes para mais um dia de jogo, Ricardo João foi surpreendido com um abraço de Hélder, que o felicitou pelo aniversário. O momento trouxe um contraste de emoções face ao ambiente vivido na gala anterior e representou um instante de descontração entre os colegas.

Já Liliana acordou visivelmente afetada pela expulsão do marido, Ricky, ocorrida na última gala. A concorrente mostrou-se mais reservada e emocionada, refletindo o impacto da saída do companheiro no seu estado de espírito dentro da Casa.

Entre celebrações e despedidas, o quotidiano da Casa continua a alternar entre momentos de alegria e de tensão, num contexto em que as emoções permanecem intensas.