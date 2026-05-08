No «Dois às 10», partilhamos alguns momentos de tensão que Leomarte viveu dentro da Casa do Desafio Final.
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«Lobo em pele de cordeirinho»: Leomarte revela o que realmente pensa de Afonso
- Hoje às 11:28
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Gritos e provocações. Sara 'atira-se' a Ariana e o clima azeda: «Ficaste ressabiada»
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Só aparece nos diretos? João Ricardo reage às críticas de Liliana: «Vais ficar mal na fotografia...»
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Sara implacável com Pedro Jorge: «Não quero ter amizade com ele, ele disse que eu era...»
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Afonso alvo de críticas disfarçadas de elogios: «A voz sobressai sempre mais»
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Após picardia, Liliana elogia Sara: «Sabe muito bem o que está aqui a fazer»
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Nufla 'expõe' jogo de João Ricardo: «É visionário...»
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Ironia ou elogio? Marisa Susana faz comentário sobre Afonso: «É o rei e todos querem abatê-lo»
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Risada sem fim. Nufla perde-se em gargalhadas durante dinâmica mordaz... e a culpa é de Pedro Jorge!
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