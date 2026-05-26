Longe de imaginar o que se passa cá fora, Afonso reage à salvação com declaração de amor a Catarina Miranda

No Especial do Secret Story - Desafio Final, Afonso ficou a salvo das nomeações. O concorrente aproveitou o fim da emissão para enviar um beijo a Catarina Miranda, longe de imaginar que, cá fora, esta terminou o namoro de ambos. Veja ainda o que disse Cristina Ferreira.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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