Longe de imaginar o que se passa cá fora, Afonso reage à salvação com declaração de amor a Catarina Miranda

No Especial do Secret Story - Desafio Final, Afonso ficou a salvo das nomeações. O concorrente aproveitou o fim da emissão para enviar um beijo a Catarina Miranda, longe de imaginar que, cá fora, esta terminou o namoro de ambos. Veja ainda o que disse Cristina Ferreira.
Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.