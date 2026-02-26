Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares

Foi na manhã de quarta-feira, 25 de fevereiro, que Márcia Soares surpreendeu os fãs ao revelar que estava em Izmir, na Turquia. Através das redes sociais, a comentadora do Secret Story, da TVI, partilhou o momento com naturalidade e até algum entusiasmo. “Bom dia, diretamente da Turquia. Vim tratar destes dentinhos”, afirmou, esclarecendo que a viagem está relacionada com um procedimento dentário.

A Turquia tornou-se, nos últimos anos, um dos destinos mais procurados para tratamentos dentários e procedimentos estéticos, fenómeno conhecido como turismo dentário. Os preços competitivos e a crescente reputação das clínicas têm atraído figuras públicas e anónimos. Ao que tudo indica, Márcia decidiu apostar nessa opção para cuidar do sorriso.

A notícia rapidamente gerou curiosidade entre os seguidores, que aguardam agora pelos resultados desta mudança. Nas redes, multiplicam-se as mensagens de apoio, mostrando que a comentadora continua a contar com uma base sólida de fãs atentos a cada novidade.