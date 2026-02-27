Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Lourenço Ódin recorda mensagem de Pedro: “Tinha um testamento a dizer que eu lhe salvei a vida”

No “Dois às 10”, falamos sobre a mais recente edição do “Secret Story”, que estreou há menos de uma semana na TVI e já está a dar que falar. Um dos concorrentes mais comentados é Pedro, que guarda o segredo “mudei de sexo”, despertando curiosidade e muitas reações dentro e fora da casa. Para aprofundar esta temática e promover uma reflexão esclarecida e respeitosa, recebemos Lourenço Ódin, o primeiro homem transexual a participar num reality show em Portugal, que partilha a sua experiência, os desafios que enfrentou e a importância da representação e da inclusão na televisão.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...»
03:22

Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...»

14:42
Hélder perto de juntar as peças sobre Catarina e João: «Disse que viu o casting de alguém»
06:20

Hélder perto de juntar as peças sobre Catarina e João: «Disse que viu o casting de alguém»

14:33
Pedro esclarece todas as dúvidas dos colegas sobre a mudança de sexo: «É um ano de cirurgias»
10:00

Pedro esclarece todas as dúvidas dos colegas sobre a mudança de sexo: «É um ano de cirurgias»

14:05
Entre sussurros e risos, Hélder e Hugo falam sobre as mulheres da casa
05:08

Entre sussurros e risos, Hélder e Hugo falam sobre as mulheres da casa

14:00
Dupla do momento: Eva e João dão que falar. E fazem planos inéditos
03:32

Dupla do momento: Eva e João dão que falar. E fazem planos inéditos

13:18
Ana faz comentário controverso sobre Ricardo João: «É muito boa pessoa, por isso é que é banana»
02:10

Ana faz comentário controverso sobre Ricardo João: «É muito boa pessoa, por isso é que é banana»

12:49
Mais Vídeos

Mais Vistos

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Há 2h e 34min
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Hoje às 09:53
Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Hoje às 09:40
«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

28 fev, 21:34
Ver Mais

Notícias

Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal

Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal

Há 44 min
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Há 46 min
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Há 2h e 34min
A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos»

A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos»

Há 3h e 6min
Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Hoje às 09:40
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Há 46 min
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Há 2h e 34min
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé
00:26

Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé

Há 2h e 50min
«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

Ontem às 20:07
Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Ontem às 19:56
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Hoje às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Ontem às 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Há 1h e 47min
Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Há 3h e 42min
Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Hoje às 10:27
"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

Hoje às 08:10
Noélia Pereira faz teste de gravidez... e é este o resultado: "Tenho de procurar um médico"

Noélia Pereira faz teste de gravidez... e é este o resultado: "Tenho de procurar um médico"

Ontem às 20:42
Ver Mais Outros Sites