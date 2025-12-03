No «Dois às 10», recebemos Luís Gonçalves, o grande vencedor do «Big Brother 2025». Depois de uma aventura intensa e muito disputada, queremos saber como tem sido a vida após a vitória: novos projetos, mudanças pessoais e, claro, as novidades que promete revelar em primeira mão.
Luís Gonçalves desmascara grupos de apoio a concorrentes de reality shows: «Esse dinheiro vai para o bolso dessas pessoas»
- Joana Lopes
- Ontem às 10:14
