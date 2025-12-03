No «Dois às 10», recebemos Luís Gonçalves, o grande vencedor do «Big Brother 2025». Depois de uma aventura intensa e muito disputada, queremos saber como tem sido a vida após a vitória: novos projetos, mudanças pessoais e, claro, as novidades que promete revelar em primeira mão.
Luís Gonçalves esclarece a polémica com Bruno Savate: «Se não me identifico, afasto-me»
Joana Lopes
Hoje às 10:16
