Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais de uma menina - e já sabemos o nome

No «V+ Fama», o painel composto por Isabel Figueira, António Leal e Silva e Pimpinha Jardim comenta as novidades felizes na vida de Luíza Abreu e João Moura Caetano: o casal vai ser pai de uma menina e já revelou o nome escolhido para a bebé. Em estúdio, os comentadores recordam que a escolha recaiu sobre Maria Guiomar, um nome carregado de significado por homenagear as mães de ambos — Maria, mãe de Luíza, e Guiomar, mãe e avó de João — sublinhando o peso das raízes e das matriarcas nesta nova fase da família.