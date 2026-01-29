Luíza Abreu faz revelação sobre noivado que choca Cláudio Ramos: “Foste enganado"

No “Dois às 10”, Luiza Abreu e João Moura Caetano cumprem o prometido e sentam-se connosco para partilhar uma história de amor que nasceu sob os holofotes. Foi numa gala do “Big Brother Verão" que anunciaram o namoro, o pedido de casamento não tardou e, agora, o casal vive um dos momentos mais felizes das suas vidas à espera do primeiro filho em comum. Uma conversa emotiva sobre amor, sonhos e um futuro que vai de vento em popa.