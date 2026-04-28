Luzia recusa “jogos de protagonismo” e deixa recado na Casa

Entre desabafos e justificações, vários concorrentes voltaram a marcar posição dentro da Casa, com temas como estratégia, amor-próprio e críticas a gerar conversa.

Luzia deixou claro perante os colegas que não sente necessidade de inventar discussões apenas para ganhar protagonismo no jogo. A concorrente sublinhou ainda que precisa do seu próprio tempo e espaço, defendendo a sua postura dentro da Casa.

Diana Dora também fez questão de partilhar a sua visão, afirmando ter plena noção do seu valor e reforçando a importância do amor-próprio nesta fase da competição.

Já Pedro Jorge acabou por justificar junto das colegas os motivos pelos quais as considerou “jogadoras fracas”, numa explicação que promete continuar a alimentar opiniões distintas dentro da Casa.

