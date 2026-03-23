Luzia acusa Sara de «jogo baixo e reles» e discussão aquece nos bastidores da Gala

No Secret Story 10, nos bastidores da gala, Luzia acusa Sara de ter “um jogo baixo e reles”, criticando-a por trazer assuntos do passado para sustentar os seus argumentos. Sara reage e afirma que Luzia já fez comentários mais ofensivos, o que acaba por gerar uma discussão entre as duas concorrentes. No confessionário, Luzia reforça as críticas e diz que Sara é horrível e péssima, assumindo que seria incapaz de se dar com alguém assim.