Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Luzia aos gritos com Marisa Susana. Um simples: «Como estás?» foi o mote para uma discussão acesa

No Secret Story - Desafio Final, Luzia pergunta a Marisa Susana se está tudo bem. A concorrente diz que não tem que estar sempre a perguntar se está tudo bem. E a discussão sobe de tom.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Sara e Catarina em discussão acesa mas o inédito aconteceu: Leandro interrompe tudo para defender a antagonista
03:44

Sara e Catarina em discussão acesa mas o inédito aconteceu: Leandro interrompe tudo para defender a antagonista

14:05
Intimidação? Catarina e Sara discutem e temas antigos voltam a vir à tona
07:02

Intimidação? Catarina e Sara discutem e temas antigos voltam a vir à tona

13:50
Sara e Leandro tentam resolver as divergências mas tudo acaba numa nova discussão
10:19

Sara e Leandro tentam resolver as divergências mas tudo acaba numa nova discussão

13:00
Pedro Jorge exalta-se e o motivo está relacionado com as amizades de Liliana. E Flávia "perde a paciência" com o colega
10:23

Pedro Jorge exalta-se e o motivo está relacionado com as amizades de Liliana. E Flávia "perde a paciência" com o colega

11:57
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

09:53
Caos instalado na casa: Liliana e Sara discutem. Afonso e Pedro também atacam Liliana
05:15

Caos instalado na casa: Liliana e Sara discutem. Afonso e Pedro também atacam Liliana

02:11
Mais A ferver

Mais Vistos

Expulsão tensa. Concorrente abandona a casa e houve quem quase desmaiasse de nervos

Expulsão tensa. Concorrente abandona a casa e houve quem quase desmaiasse de nervos

Hoje às 00:16
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

Hoje às 09:53
Nada será como antes: Estes são os concorrentes do Secret Story - Desafio Final

Nada será como antes: Estes são os concorrentes do Secret Story - Desafio Final

26 abr, 22:18
Casal sensação do Big Brother 2025 pode ter chegado ao fim: os sinais que estão a dar que falar

Casal sensação do Big Brother 2025 pode ter chegado ao fim: os sinais que estão a dar que falar

Hoje às 00:22
Quem foi o expulso da semana? Cristina Ferreira anuncia quem abandona a casa. E há reações que saltam à vista
06:07

Quem foi o expulso da semana? Cristina Ferreira anuncia quem abandona a casa. E há reações que saltam à vista

Hoje às 00:10
Ver Mais

Notícias

Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Há 13 min
Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Há 1h e 22min
Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Há 3h e 12min
Bronca na gala. As imagens exclusivas do confronto entre Norberto e Catarina Miranda na plateia 

Bronca na gala. As imagens exclusivas do confronto entre Norberto e Catarina Miranda na plateia 

Há 3h e 46min
Confrontos: Ariana insultada após combate de Diogo. As imagens já estão virais

Confrontos: Ariana insultada após combate de Diogo. As imagens já estão virais

Há 3h e 59min
Ver Mais Notícias

Opinião

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

23 mai, 12:41
Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

22 mai, 00:52
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

Hoje às 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

Ontem às 22:10
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»
01:42

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»
05:13

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»
05:13

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Há 13 min
Partiu corações no Big Brother com os seus músculos e abdominais. Mas já teve muito peso. Veja as imagens

Partiu corações no Big Brother com os seus músculos e abdominais. Mas já teve muito peso. Veja as imagens

Há 28 min
Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Há 1h e 22min
Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Há 3h e 12min
Confrontos: Ariana insultada após combate de Diogo. As imagens já estão virais

Confrontos: Ariana insultada após combate de Diogo. As imagens já estão virais

Há 3h e 59min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Pedro Jorge emociona-se ao enviar uma mensagem de parabéns: «Está a passar por um momento difícil»
04:18

Pedro Jorge emociona-se ao enviar uma mensagem de parabéns: «Está a passar por um momento difícil»

Há 32 min
Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar
01:52

Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar

Há 49 min
Tristonho, João Ricardo desabafa com Liliana: «A Sara não fala comigo»
01:46

Tristonho, João Ricardo desabafa com Liliana: «A Sara não fala comigo»

Há 57 min
Revelação inédita. Catarina tinha ciúmes de Eva? Eis toda a história
03:13

Revelação inédita. Catarina tinha ciúmes de Eva? Eis toda a história

Há 1h e 11min
Sara e Catarina em discussão acesa mas o inédito aconteceu: Leandro interrompe tudo para defender a antagonista
03:44

Sara e Catarina em discussão acesa mas o inédito aconteceu: Leandro interrompe tudo para defender a antagonista

Há 1h e 17min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

«Mais ninguém viu..»: cara conhecida da TVI revela atitude de Sónia Jesus nos bastidores do "Dois às 10"

«Mais ninguém viu..»: cara conhecida da TVI revela atitude de Sónia Jesus nos bastidores do "Dois às 10"

Hoje às 11:19
Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

Hoje às 10:21
Após muitos rumores! Ex-concorrentes do "Big Brother" assumem namoro

Após muitos rumores! Ex-concorrentes do "Big Brother" assumem namoro

Ontem às 19:42
O segredo mais bem guardado! Aos 42 anos, Maria Botelho Moniz estreia-se nas passarelas

O segredo mais bem guardado! Aos 42 anos, Maria Botelho Moniz estreia-se nas passarelas

23 mai, 19:20
Ex-concorrente do "Big Brother" revela que esteve em iate de Cristiano Ronaldo (e nem imagina a fazer o quê!)

Ex-concorrente do "Big Brother" revela que esteve em iate de Cristiano Ronaldo (e nem imagina a fazer o quê!)

23 mai, 17:53
Ver Mais Outros Sites