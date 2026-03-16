Luzia arrasa jogo de Hugo: «A Sara leva-o ao colo»

Durante a Cadeira Quente, a Luzia insiste que o Hugo conquistou destaque ao longo da gala por ter estado no confessionário com a Sara várias vezes, solidificando assim o seu papel no jogo. A Sara atira que vão continuar sem entender a sua ligação com o Hugo e o Ricardo questiona qual o seu papel, já que não foi ao confessionário, estava nomeado e foi salvo. Questionada pela Voz, a Luzia reforça que o Hugo “anda às cavalitas” da Sara, caso contrário já teria sido expulso. O Hélder finaliza dizendo que não usa “o jogo da cama” para beneficiar no programa.