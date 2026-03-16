No Secret Story 10, depois de receber três pistas, Luzia discute a questão do dente com Norberto e com Jéssica. Sara entra no quarto e é confrontada por eles.
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Luzia compartilha pista com Jéssica e Norberto e os concorrentes confrontam Sara
- Secret Story
- Ontem às 23:20
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