Luzia completamente passada com Afonso: «Não sou um cão raivoso!»

O ambiente aquece no Secret Story - Desafio Final e um desabafo de Luzia rapidamente se transforma numa discussão intensa com Afonso, marcada por provocações e troca de acusações.

Luzia desabafa com Liliana e Ariana e garante que não há um segundo de descanso na Casa. Afonso interrompe a conversa para concordar, mas o momento rapidamente descamba quando Luzia lhe dá os parabéns por “tentar ser cansativo”, reforçando que o jogo do colega é, de facto, exaustivo.

A troca de palavras intensifica-se e os dois entram numa discussão acesa sobre as respetivas prestações. Num momento inesperado, Luzia imita um cão para ilustrar o comportamento de Afonso, o que faz subir ainda mais o tom do confronto.

Afonso reage e afirma que a colega deve “largar as análises”, enquanto Luzia dispara e pede que ele deixe de ser um “cão raivoso”. O concorrente questiona a necessidade de insultos, mas Luzia não recua e chama-o de “leitãozinho raivoso”, numa referência direta ao seu nome.

Perante a tensão, Sara acaba por intervir e sai em defesa de Luzia, sublinhando que analisar faz parte do jogo.

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