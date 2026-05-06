Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Luzia completamente passada com Afonso: «Não sou um cão raivoso!»

O ambiente aquece no Secret Story - Desafio Final e um desabafo de Luzia rapidamente se transforma numa discussão intensa com Afonso, marcada por provocações e troca de acusações.

Luzia desabafa com Liliana e Ariana e garante que não há um segundo de descanso na Casa. Afonso interrompe a conversa para concordar, mas o momento rapidamente descamba quando Luzia lhe dá os parabéns por “tentar ser cansativo”, reforçando que o jogo do colega é, de facto, exaustivo.

A troca de palavras intensifica-se e os dois entram numa discussão acesa sobre as respetivas prestações. Num momento inesperado, Luzia imita um cão para ilustrar o comportamento de Afonso, o que faz subir ainda mais o tom do confronto.

Afonso reage e afirma que a colega deve “largar as análises”, enquanto Luzia dispara e pede que ele deixe de ser um “cão raivoso”. O concorrente questiona a necessidade de insultos, mas Luzia não recua e chama-o de “leitãozinho raivoso”, numa referência direta ao seu nome.

Perante a tensão, Sara acaba por intervir e sai em defesa de Luzia, sublinhando que analisar faz parte do jogo.

Já pode votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 02 
ARIANA – 761 20 20 03
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
LEANDRO – 761 20 20 11

Acompanhe tudo ao minuto aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Com saudades de Diogo, Ariana afirma: «O meu coração tem dono»
02:59

Com saudades de Diogo, Ariana afirma: «O meu coração tem dono»

12:15
Liliana e Leandro afirmam saber os podres de Pedro Jorge: «Festas da terra...»
01:54

Liliana e Leandro afirmam saber os podres de Pedro Jorge: «Festas da terra...»

12:08
Azar no amor? João Ricardo desabafa: «Ninguém me quer»
02:58

Azar no amor? João Ricardo desabafa: «Ninguém me quer»

11:58
João Ricardo ironiza em relação a Afonso Leitão: «Para mim é o número um»
03:20

João Ricardo ironiza em relação a Afonso Leitão: «Para mim é o número um»

11:57
Estará João Ricardo apaixonado? «Perdi o piu quando vi esta Aninha»
03:15

Estará João Ricardo apaixonado? «Perdi o piu quando vi esta Aninha»

11:48
Risos sem fim. Flirt entre Nufla e João Ricardo é de ir ás lágrimas: «Gosto de uma baratinha tonta»
01:05

Risos sem fim. Flirt entre Nufla e João Ricardo é de ir ás lágrimas: «Gosto de uma baratinha tonta»

11:40
Mais Vídeos

Mais Vistos

O sonho que faltava cumprir. Cristina Ferreira prepara-se para nova fase emocionante: «Onde existe amor»

O sonho que faltava cumprir. Cristina Ferreira prepara-se para nova fase emocionante: «Onde existe amor»

Ontem às 21:31
Cristina Ferreira deslumbra na gala do Desafio Final com look elegante e inesperado

Cristina Ferreira deslumbra na gala do Desafio Final com look elegante e inesperado

3 mai, 22:27
Ao rubro: Pedro Jorge é salvo e a reação dos colegas dá que falar. Especialmente a de Liliana

Ao rubro: Pedro Jorge é salvo e a reação dos colegas dá que falar. Especialmente a de Liliana

Há 3h e 29min
Pedro Jorge é o primeiro salvo da semana e Liliana fica em negação

Pedro Jorge é o primeiro salvo da semana e Liliana fica em negação

Hoje às 09:08
Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Ontem às 16:05
Ver Mais

Notícias

25 anos depois, este vencedor de reality show mostra fotos inéditas do casamento

25 anos depois, este vencedor de reality show mostra fotos inéditas do casamento

Há 31 min
Momento raro: Mais apaixonado do que nunca, Guilherme Baptista faz declaração única a Bárbara Parada

Momento raro: Mais apaixonado do que nunca, Guilherme Baptista faz declaração única a Bárbara Parada

Há 31 min
Depois de viralizar com o anúncio de gravidez, gravou a reação do namorado à notícia. E é de ir às lágrimas

Depois de viralizar com o anúncio de gravidez, gravou a reação do namorado à notícia. E é de ir às lágrimas

Há 1h e 19min
Parece simples demais, mas é infalível. O truque para deixar de ter vontade de comer doces e açúcar

Parece simples demais, mas é infalível. O truque para deixar de ter vontade de comer doces e açúcar

Há 1h e 35min
Magro, careca e irreconhecível: Imagem de Afonso Leitão dá que falar e impressiona

Magro, careca e irreconhecível: Imagem de Afonso Leitão dá que falar e impressiona

Há 2h e 35min
Ver Mais Notícias

Opinião

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

30 abr, 18:58
Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

30 abr, 18:48
Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

30 abr, 18:37
Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

30 abr, 18:36
Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

30 abr, 18:13
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final
01:46

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final

Ontem às 09:35
Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
03:58

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»

27 abr, 17:32
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
01:20

Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»

27 abr, 10:10
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

25 anos depois, este vencedor de reality show mostra fotos inéditas do casamento

25 anos depois, este vencedor de reality show mostra fotos inéditas do casamento

Há 31 min
Momento raro: Mais apaixonado do que nunca, Guilherme Baptista faz declaração única a Bárbara Parada

Momento raro: Mais apaixonado do que nunca, Guilherme Baptista faz declaração única a Bárbara Parada

Há 31 min
David Diamond faz partilha inétida e revela imagens raras que surpreendem

David Diamond faz partilha inétida e revela imagens raras que surpreendem

Há 42 min
Depois de viralizar com o anúncio de gravidez, gravou a reação do namorado à notícia. E é de ir às lágrimas

Depois de viralizar com o anúncio de gravidez, gravou a reação do namorado à notícia. E é de ir às lágrimas

Há 1h e 19min
Parece simples demais, mas é infalível. O truque para deixar de ter vontade de comer doces e açúcar

Parece simples demais, mas é infalível. O truque para deixar de ter vontade de comer doces e açúcar

Há 1h e 35min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

25 anos depois, este vencedor de reality show mostra fotos inéditas do casamento

25 anos depois, este vencedor de reality show mostra fotos inéditas do casamento

Há 31 min
Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro
07:26

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro

4 mai, 00:49
Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova
09:30

Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova

4 mai, 00:30
«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim
02:00

«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim

4 mai, 00:17
Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes
05:12

Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes

4 mai, 00:11
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Apaixonaram-se numa das primeiras edições do Big Brother na TVI e tiveram um filho juntos. Mais de 20 anos, saiba o que é feito deles

Apaixonaram-se numa das primeiras edições do Big Brother na TVI e tiveram um filho juntos. Mais de 20 anos, saiba o que é feito deles

Há 24 min
Em lágrimas, Iury Mellany surge vestida de noiva: "Está perfeito!"

Em lágrimas, Iury Mellany surge vestida de noiva: "Está perfeito!"

Há 36 min
"Que bonita": reveladas imagens raras da mulher de David Diamond!

"Que bonita": reveladas imagens raras da mulher de David Diamond!

Hoje às 08:33
Namorado de Bárbara Parada tem gesto surpreendente: "Nunca imaginei..."

Namorado de Bárbara Parada tem gesto surpreendente: "Nunca imaginei..."

Ontem às 16:56
Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

3 mai, 09:48
Ver Mais Outros Sites