Luzia confessa: «Sinto-me constrangida com o Hugo (…) não tenho qualquer interesse em falar»

No Secret Story 10, Luzia confessa que se sente «constrangida» com Hugo devido aos problemas dos dois no passado, mas que não quer resolver nada com ele. 

 

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05
Diogo – 761 20 20 06
Liliana – 761 20 20 12
Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

