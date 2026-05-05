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Luzia contra Afonso Leitão: «Ele ladra mas não morde». E provoca reações inéditas

No Secret Story - Desafio Final, durante o Especial, Afonso Leitão e Luzia voltam a discutir e a concorrente acusa o colega de ser um "cão raivoso".

Perceba melhor o contexto daquilo que se passou:

Luzia comenta com Liliana e Ariana que não há um segundo de sucesso na Casa e Afonso interrompe para concordar com a colega que lhe dá os parabéns por tentar ser cansativo, mas reforça que o jogo dele é cansativo. Os dois começam uma discussão sobre as suas prestações e Luzia imita um cão para mostrar como é que o colega é. Afonso acha que Luzia tem de largar as análises e Luzia pede para ele deixar de ser um cão raivoso. Afonso questiona porque é que a colega já está a chamar-lhe nomes e Luzia chama-o de “leitãozinho raivoso”, por ser o nome dele.  Sara intervém para defender Luzia ao dizer que se deve analisar para jogar.  

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