Luzia contra Afonso Leitão: «Ele ladra mas não morde». E provoca reações inéditas

No Secret Story - Desafio Final, durante o Especial, Afonso Leitão e Luzia voltam a discutir e a concorrente acusa o colega de ser um "cão raivoso".

Perceba melhor o contexto daquilo que se passou:

Luzia comenta com Liliana e Ariana que não há um segundo de sucesso na Casa e Afonso interrompe para concordar com a colega que lhe dá os parabéns por tentar ser cansativo, mas reforça que o jogo dele é cansativo. Os dois começam uma discussão sobre as suas prestações e Luzia imita um cão para mostrar como é que o colega é. Afonso acha que Luzia tem de largar as análises e Luzia pede para ele deixar de ser um cão raivoso. Afonso questiona porque é que a colega já está a chamar-lhe nomes e Luzia chama-o de “leitãozinho raivoso”, por ser o nome dele. Sara intervém para defender Luzia ao dizer que se deve analisar para jogar.

Já pode votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR :

ANA – 761 20 20 02

ARIANA – 761 20 20 03

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

LEANDRO – 761 20 20 11

PEDRO JORGE – 761 20 20 15