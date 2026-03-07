Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Luzia dá conselho escaldante a Sara e deixa-a chocada: «Tu és uma safadona!»

No Secret Story 10, Hugo dá carinhos e beijos a Sara à frente de todos... e tenta até um beijinho no canto do lábio. Ariana repara que a colega ficou corada. Luzia aproveitou para dar um conselho que deixou as colegas em choque. Veja tudo. 

Diana Dora e Liliana protagonizaram a discussão mais acesa da edição até agora, num confronto que rapidamente saiu do controlo e obrigou à intervenção dos colegas. Tudo começou quando Liliana acusou Diana Dora de passar demasiado tempo a dormir. O comentário não caiu bem e o ambiente aqueceu rapidamente. A situação agravou-se quando Diana Dora questionou a colega sobre se lhe estaria a chamar “peixeira”. A partir daí, o tom de voz subiu e as duas concorrentes começaram a discutir sobre quem teria levantado a voz primeiro.

A tensão atingiu um ponto crítico quando vários colegas tiveram de segurar Diana Dora para evitar que o confronto fosse ainda mais longe. Perante o clima de grande instabilidade, a Voz decidiu intervir e ordenou que a concorrente se dirigisse imediatamente ao confessionário.

Horas depois, Diana Dora tentou acalmar os ânimos e pediu desculpa a Liliana pela forma como a discussão aconteceu. No entanto, a colega não reagiu da melhor forma e o ambiente na casa voltou a ficar pesado, deixando claro que o conflito ainda poderá ter novos capítulos.

Mas não foi só a discussão que marcou o dia. Pouco depois, a casa viveu também um momento inesperado quando Liliana decidiu tentar descobrir o segredo de Eva. Convencida de que tinha reunido pistas suficientes, a concorrente dirigiu-se à Voz e carregou no botão para revelar o que acreditava ser o segredo da colega. Com confiança, Liliana afirmou que o segredo de Eva seria: “Ainda sou virgem.” A sala ficou em silêncio, com todos os concorrentes atentos ao desfecho da aposta.

No entanto, a suspeita revelou-se completamente errada. Enquanto aguardavam pela confirmação, houve um detalhe que quase levantou suspeitas dentro da casa: Diogo teve dificuldade em conter o riso perante a teoria apresentada. A reação provocou gargalhadas e tornou o momento ainda mais insólito.

O que os concorrentes desconhecem é que Eva e Diogo escondem um dos segredos mais delicados do jogo: mantêm uma relação há cinco anos, algo que tentam esconder dentro da casa para não comprometer os segredos de cada um. A tentativa falhada de Liliana acabou, assim, por ajudar o casal a proteger o verdadeiro segredo.

Com os concorrentes cada vez mais atentos às pistas e comportamentos suspeitos, a pergunta mantém-se: por quanto tempo conseguirão Eva e Diogo manter esta relação escondida na casa mais vigiada do país? No Secret Story 10, basta um pequeno detalhe para colocar toda a estratégia em risco.

VOTE PARA SALVAR na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas. Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Gritaria na casa! Catarina e Jéssica aos berros uma com a outra: «Queres fazer o quê!?»
03:42

Gritaria na casa! Catarina e Jéssica aos berros uma com a outra: «Queres fazer o quê!?»

22:28
Hélder desaba em lágrimas num momento delicado
03:31

Hélder desaba em lágrimas num momento delicado

22:13
Diogo perto de vários segredos? Concorrentes incrédulos com teorias do colega
10:40

Diogo perto de vários segredos? Concorrentes incrédulos com teorias do colega

21:47
João conta tudo o que viveu com Catarina e recebe advertência da Voz
05:05

João conta tudo o que viveu com Catarina e recebe advertência da Voz

19:06
Última Hora! João revela aos colegas que viu imagens do casting de Catarina
05:05

Última Hora! João revela aos colegas que viu imagens do casting de Catarina

19:06
Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

19:05
Mais Vídeos

Mais Vistos

Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10

Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10

1 mar, 21:56
«A minha base de amor». Em partilha inédita, Cristina Ferreira mostra casa e revela hábito da mãe

«A minha base de amor». Em partilha inédita, Cristina Ferreira mostra casa e revela hábito da mãe

Hoje às 14:43
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Hoje às 16:26
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
João esclarece tudo com Catarina e esta acaba a pedir desculpas: «A ti e à tua namorada...»
05:34

João esclarece tudo com Catarina e esta acaba a pedir desculpas: «A ti e à tua namorada...»

Há 3h e 49min
Ver Mais

Notícias

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Hoje às 16:26
É dos ex-concorrentes mais polémicos e já foi expulso pelo Big Brother. Agora surge íntimo de mulher especial

É dos ex-concorrentes mais polémicos e já foi expulso pelo Big Brother. Agora surge íntimo de mulher especial

Hoje às 15:33
«A minha base de amor». Em partilha inédita, Cristina Ferreira mostra casa e revela hábito da mãe

«A minha base de amor». Em partilha inédita, Cristina Ferreira mostra casa e revela hábito da mãe

Hoje às 14:43
Viúva de Diogo Jota tem gesto único para com Cláudia Nayara. E a cantora mostra tudo

Viúva de Diogo Jota tem gesto único para com Cláudia Nayara. E a cantora mostra tudo

Hoje às 12:49
Liliana tenta desvendar segredo de Eva e Diogo quase deita tudo a perder. Toda a história aqui

Liliana tenta desvendar segredo de Eva e Diogo quase deita tudo a perder. Toda a história aqui

Hoje às 12:05
Ver Mais Notícias

Opinião

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Ontem às 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

Ontem às 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

Ontem às 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

«Para quem não sabe...»: Elisabete Moutinho reage às suas imagens n'A Quinta
08:36

«Para quem não sabe...»: Elisabete Moutinho reage às suas imagens n'A Quinta

Há 3h e 55min
João Ricardo é surpreendido em direto com um convite especial e envolve uma ex-concorrente
07:01

João Ricardo é surpreendido em direto com um convite especial e envolve uma ex-concorrente

Hoje às 18:37
João Ricardo deixa recado especial a ex-concorrente do Secret Story: «Deixo um beijinho»
07:17

João Ricardo deixa recado especial a ex-concorrente do Secret Story: «Deixo um beijinho»

Hoje às 18:29
João Ricardo emociona-se em direto depois de ver imagens: «Obrigado»
07:17

João Ricardo emociona-se em direto depois de ver imagens: «Obrigado»

Hoje às 18:28
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Hoje às 16:26
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

Há 3h e 45min
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

Hoje às 18:07
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

Hoje às 11:14
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Ontem às 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Ontem às 14:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada reage a alegada atitude de Francisco Monteiro: "Só tive vergonha alheia"

Bárbara Parada reage a alegada atitude de Francisco Monteiro: "Só tive vergonha alheia"

Há 22 min
Bárbara Parada: "Avisaram-me que me iam tentar fazer a vida negra, se eu não voltasse"

Bárbara Parada: "Avisaram-me que me iam tentar fazer a vida negra, se eu não voltasse"

Há 40 min
Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares: "Não tenho problema em admitir isso"

Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares: "Não tenho problema em admitir isso"

Há 1h e 1min
Bárbara Parada faz confissão... que envolve relação com Guilherme Baptista: "Isso chateou-me"

Bárbara Parada faz confissão... que envolve relação com Guilherme Baptista: "Isso chateou-me"

Há 1h e 30min
Foto rara! Filha de Nucha já tem 33 anos: veja como está agora!

Foto rara! Filha de Nucha já tem 33 anos: veja como está agora!

Hoje às 11:14
Ver Mais Outros Sites