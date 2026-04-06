No «Dois às 10», Luzia acaba por deixar escapar, em conversa descontraída sobre o pós-jogo, que Hélder tem namorada cá fora. A ex-concorrente comenta esta informação inesperada à luz da proximidade vivida dentro da casa do Secret Story e admite que, sabendo isso, algumas atitudes ganham uma leitura diferente.
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Luzia deixa escapar informação sobre Hélder: «Tem namorada»
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Luzia deixa escapar informação sobre Hélder: «Tem namorada»
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