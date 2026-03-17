Luzia desabafa sobre João e levanta suspeitas sobre o jogo

No Secret Story 10, as relações continuam a gerar tensão. Luzia não escondeu o descontentamento com João e partilhou opiniões fortes com Norberto e Ana sobre o rumo do jogo.

No exterior da casa, Luzia e Norberto discutiram a postura de João. A concorrente deixou claro que não está disposta a defender alguém que a exclui, lembrando que foi escolhida por último na prova da imunidade. Norberto recordou ainda que João ficou sem resposta durante o direto, o que também o deixou a refletir sobre a situação.

Na sala, João mostrou-se surpreendido ao ouvir Luzia afirmar que o considerava falso. A concorrente manteve-se firme e, numa conversa com Ana, voltou a explicar que se sente magoada e que não pode defender alguém que não a escolhe.

No final, Luzia deixou uma declaração polémica, afirmando acreditar que o vencedor do Secret Story 10 já está definido, levantando novas especulações entre os concorrentes.

O ambiente na casa continua tenso, e as próximas interações prometem influenciar alianças e estratégias no reality show.

