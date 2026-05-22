Luzia e Sara voltam a entrar em conflito. E as acusações são fervorosas: «Oportunismo, calculismo, não há verdade!»

Depois do Especial, Luzia afirma que uma pessoa que “vive de estratégia, não vive de verdade” fazendo referência a Sara. Acrescenta que Sara tem de assumir o que faz e não se desculpar com atitudes dos outros e dizer que foi manipulada. Por outro lado, Sara desabafa com Flávia que está cansada que digam coisas a seu respeito que não são verdade. Acrescenta que já não consegue ouvir a voz de Luzia. João diz que é muito mais fácil lidar com esta situação do que pensa e Sara ironiza ao dizer que é uma farsa. João diz que está surpreendido de forma negativa com Luzia por haver uma sede em provar o carácter da Sara. Sara diz que não tem máscara nenhuma para cair e Marisa afirma que é mesmo isso que a Luzia quer.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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