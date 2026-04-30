No Especial - Desafio Final, conduzido por Cristina Ferreira, Luzia expõe Afonso após fazer pouco de algumas concorrentes: «Comentários infelizes».
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Luzia expõe Afonso após "fazer pouco" de algumas concorrentes: «Comentários infelizes»
- Secret Story
- Há 2h e 0min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:54
Luzia expõe Afonso após "fazer pouco" de algumas concorrentes: «Comentários infelizes»
Há 2h e 0min
03:53
Em risco de abandonar a casa no próximo domingo: Estes são os três nomeados
Há 1h e 26min
05:48
Cristina Ferreira questiona Pedro Jorge e Marisa Susana: «Vocês têm a certeza que estão chateados?»
Há 1h e 27min
02:36
Marisa Susana entra em confronto com Ariana e a culpa é do "triângulo": «Tu és tão rasca»
Há 1h e 36min
08:19
Assuntos pendentes? Nufla e Daniela entram em picardia: «Coisas que não são para aqui chamadas»
Há 1h e 41min
03:50
Intenso: A sós com Cristina Ferreira, Diana Dora faz confissão sobre concorrente
Há 1h e 51min
01:48
Inesperado: Diana Dora é expulsa e deixa umas últimas palavras a Afonso
Há 1h e 55min
01:48
Inesperado! VOZ faz comunicado a concorrente: «Quero dizer publicamente...»
Há 1h e 55min
03:20
Ninguém esperava: Concorrente é expulso em direto do Desafio Final
Há 1h e 57min
05:09
A arder. Nufla e João Ricardo metem Afonso no lugar: «É muita parra e pouca uva»
Há 2h e 3min
03:32
João Ricardo acusa Afonso de poluição sonora: «É muita gritaria, dói-me a cabeça»
Há 2h e 12min
04:53
«Catarino Mirando»: Afonso Leitão "atacado" por colegas. E esta é a reação da namorada
Há 3h e 55min
04:31
João Ricardo provoca Pedro Jorge durante missão com Marisa
Há 3h e 57min
04:10
«Não gostei»: Diana Dora passa-se com comentários de João Ricardo sobre a sua profissão
Ontem às 19:52
03:37
«Tentaste usar a carruagem da Sara para te defender»: João Ricardo arrasa Diana Dora
Ontem às 19:41
04:18
Colado a Leomarte, João Ricardo põe os pontos nos is e a conversa sobe de tom: «Anda cá!»
Ontem às 19:31