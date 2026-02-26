Luzia incomodada com atitude de Ana: «Criou expectativas...»

No Especial do Secret Story 10, Jéssica e Ana foram confrontadas com as imagens dos conflitos que protagonizaram na noite anterior, por causa da festa e da nomeação da porteira. Luzia meteu-se no tema e não poupou nas críticas. Veja tudo.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão e um deles abandona o Secret Story 10 já neste domingo. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18