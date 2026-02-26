Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Luzia incomodada com atitude de Ana: «Criou expectativas...»

No Especial do Secret Story 10, Jéssica e Ana foram confrontadas com as imagens dos conflitos que protagonizaram na noite anterior, por causa da festa e da nomeação da porteira. Luzia meteu-se no tema e não poupou nas críticas. Veja tudo. 

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão e um deles abandona o Secret Story 10 já neste domingo. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Hugo furioso após confronto com Luzia: «Estou nervoso, ainda bem que não me deixaram...»
02:17

Hugo furioso após confronto com Luzia: «Estou nervoso, ainda bem que não me deixaram...»

22:33 Ontem
Quem tem razão? Concorrentes escolhem de que lado estão no conflito entre Luzia e Sara: «Tu já tens amigos aqui?»
07:33

Quem tem razão? Concorrentes escolhem de que lado estão no conflito entre Luzia e Sara: «Tu já tens amigos aqui?»

22:26 Ontem
Momento de alta tensão em pleno direto: Hugo faz duras críticas a Luzia
03:44

Momento de alta tensão em pleno direto: Hugo faz duras críticas a Luzia

22:20 Ontem
De rivais a amigos? João sai em defesa de Luzia: «Acho que é inocente...»
03:44

De rivais a amigos? João sai em defesa de Luzia: «Acho que é inocente...»

22:20 Ontem
Sara e Luzia em troca acesa de acusações em pleno Especial: «Passo por ela e nem a vejo!»
05:36

Sara e Luzia em troca acesa de acusações em pleno Especial: «Passo por ela e nem a vejo!»

22:13 Ontem
Luzia «precisa» de Sara? Concorrentes tomam posição: «Ela é a luz e a Luzia é decoração»
05:36

Luzia «precisa» de Sara? Concorrentes tomam posição: «Ela é a luz e a Luzia é decoração»

22:13 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo
04:26

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo

Ontem às 18:21
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

25 fev, 11:38
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Um amor para a Rita! Novas fotografias de Rita Almeida e Marcelo Palma estão a causar furor na internet

Um amor para a Rita! Novas fotografias de Rita Almeida e Marcelo Palma estão a causar furor na internet

6 mar 2025, 13:51
Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Ele finge que não a conhece e ela desaba em lágrimas: Catarina «quebra» ao ouvir João falar da namorada

Ontem às 13:04
Ver Mais

Notícias

Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação»

Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação»

Há 3h e 29min
Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Ontem às 19:36
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Ontem às 19:01
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Ontem às 17:31
Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Ontem às 17:18
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação»

Rosto da TVI reage aos comentários maldosos sobre o seu corpo: «Eu estava doente e não vi tanta preocupação»

Há 3h e 29min
Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Marcia Soares decide fazer procedimento estético fora de Portugal! Saiba tudo

Ontem às 19:36
Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares
00:14

Longe do país, mas com objetivo definido: a nova viagem de Marcia Soares

Ontem às 19:17
Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Ontem às 17:31
Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Ontem às 17:12
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
05:50

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»

Ontem às 10:37
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ruben Silvestre e Ana Soares choram morte: "Demos com ela assim"

Ruben Silvestre e Ana Soares choram morte: "Demos com ela assim"

Ontem às 20:59
Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"

Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"

Ontem às 15:47
Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

Ontem às 11:39
Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

25 fev, 15:47
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

25 fev, 08:59
Ver Mais Outros Sites