Luzia incomodada com atitude de Ana: «Criou expectativas...»

No Especial do Secret Story 10, Jéssica e Ana foram confrontadas com as imagens dos conflitos que protagonizaram na noite anterior, por causa da festa e da nomeação da porteira. Luzia meteu-se no tema e não poupou nas críticas. Veja tudo.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão e um deles abandona o Secret Story 10 já neste domingo. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

RICKY – 761 20 20 17

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!