Luzia lança farpa e deixa clima tenso: «Pelo menos ainda não fiz conchinha para chegar longe no jogo»

Uma simples dinâmica entre os concorrentes acabou por gerar tensão dentro da casa do Secret Story 10. Durante um jogo de indiretas, Luzia lançou uma frase que rapidamente deixou o ambiente mais pesado entre os colegas.

A tarde na casa do Secret Story 10 estava marcada pelo tédio quando os próprios concorrentes decidiram animar o ambiente com uma dinâmica improvisada. A ideia partiu de Jéssica, que sugeriu um jogo de “bocas” e indiretas entre os colegas. A proposta era simples. Cada concorrente teria de completar uma frase começada por «Pelo menos…», deixando pequenas provocações ou críticas subtis aos colegas. O objetivo era criar momentos de humor, mas rapidamente a brincadeira ganhou outro tom.

Durante o jogo, foram surgindo várias frases com pequenas farpas entre concorrentes. No entanto, foi a intervenção de Luzia que acabou por gerar maior impacto dentro da casa. Sem rodeios, a concorrente lançou a frase: «Pelo menos ainda não fiz conchinha para chegar longe no jogo». O comentário caiu como uma bomba entre os colegas e deixou o ambiente imediatamente mais tenso. Apesar de não ter mencionado nomes, a indireta levantou suspeitas entre os concorrentes, que ficaram atentos ao significado da frase.

A dinâmica, que começou como uma forma de passar o tempo e provocar algumas gargalhadas, acabou por criar um momento de desconforto dentro da casa.