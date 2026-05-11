Luzia posiciona-se a favor de Catarina e não deixa nada por dizer a Sara

No Secret Story - Desafio Final, depois da discussão entre Sara e Catarina, onde todos ficaram a saber o real motivo do desentendimento das ex-amigas, Luzia interveio a favor de Catarina. Para si, Sara sempre se considerou "superior" em relação aos colegas. Luzia dá ainda o exemplo de que, quando algum colega ia a nomeações, Sara aconselhava a que não se envolvessem em discussões consigo porque isso poderia ditar a saída deles do jogo.