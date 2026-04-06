Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Luzia revela que Tiago está apaixonado por um membro da produção do «Secret Story»

No «Dois às 10», Luzia surpreende ao revelar que Tiago se apaixonou por alguém da equipa de produção do «Secret Story», uma história que nunca passou no ecrã durante o jogo. Em estúdio, a ex-concorrente conta como percebeu essa aproximação nos bastidores.

  • Há 3h e 45min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Ana mostra-se desconfiada do segredo de Jéssica: «Foi uma reviravolta na vida dela»
07:53

Ana mostra-se desconfiada do segredo de Jéssica: «Foi uma reviravolta na vida dela»

15:46
Ariana fala sobre o confessionário de Diogo e Eva: «Se eu visse um beijo, ia direta...»
02:32

Ariana fala sobre o confessionário de Diogo e Eva: «Se eu visse um beijo, ia direta...»

15:02
«Ficou aqui, para mim»: Eva revela que tem pertence de João com significado especial
01:03

«Ficou aqui, para mim»: Eva revela que tem pertence de João com significado especial

14:32
Diogo afirma que «nunca precisou» de Eva, mas assume: «Fico triste por ter desapontado...»
02:43

Diogo afirma que «nunca precisou» de Eva, mas assume: «Fico triste por ter desapontado...»

14:07
Ariana critica Liliana: «Não vou estar sempre a ouvir e a calar. A moral dela...»
04:01

Ariana critica Liliana: «Não vou estar sempre a ouvir e a calar. A moral dela...»

14:02
«Nunca faltei ao respeito a ninguém aqui»: Ariana desabafa com Diogo sobre Eva
04:01

«Nunca faltei ao respeito a ninguém aqui»: Ariana desabafa com Diogo sobre Eva

14:00
Mais Vídeos

Mais Vistos

Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Há 3h e 7min
Nervoso e muito pensativo: Eva chora durante dinâmica e Diogo também não contém as emoções
02:59

Nervoso e muito pensativo: Eva chora durante dinâmica e Diogo também não contém as emoções

Há 3h e 30min
Diogo como nunca o vimos com Eva: «Vê lá se não vais primeiro (…) ainda tens a lata…»
02:40

Diogo como nunca o vimos com Eva: «Vê lá se não vais primeiro (…) ainda tens a lata…»

Hoje às 11:37
Jéssica levanta-se em direção a Diogo: «Não te admito (…) não tens que tocar nisso»
04:20

Jéssica levanta-se em direção a Diogo: «Não te admito (…) não tens que tocar nisso»

Hoje às 01:59
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Ver Mais

Notícias

O comentário hilariante de João Monteiro na fotografia de Cristina Ferreira que está a deixar os fãs rendidos

O comentário hilariante de João Monteiro na fotografia de Cristina Ferreira que está a deixar os fãs rendidos

Há 38 min
Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!»

Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!»

Há 52 min
Simples e ao alcance de todos: Este é o segredo de Cristina Ferreira para melhorar a digestão

Simples e ao alcance de todos: Este é o segredo de Cristina Ferreira para melhorar a digestão

Há 1h e 27min
Inédito. Luzia fica boquiaberta ao saber o segredo de Norberto: «Não, não foi...»

Inédito. Luzia fica boquiaberta ao saber o segredo de Norberto: «Não, não foi...»

Há 2h e 0min
Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

Chegada a estúdio, Luzia é recebida com beijo na boca que apanhou todos de surpresa

Há 2h e 53min
Ver Mais Notícias

Opinião

Diana Lopes partilha opinião e apresenta factos: «O Diogo já está cansado da Ariana»

Diana Lopes partilha opinião e apresenta factos: «O Diogo já está cansado da Ariana»

2 abr, 09:35
Teresa Silva faz reparo sobre nova maneira de ser de Eva: «Quando tinha de falar sobre o Diogo...»

Teresa Silva faz reparo sobre nova maneira de ser de Eva: «Quando tinha de falar sobre o Diogo...»

2 abr, 09:11
Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»

Uma nova Eva? Comentadores rendidos à postura da concorrente: «Queriam tanto que ela falasse...»

1 abr, 19:16
João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»

João põe tudo em pratos limpos sobre a relação com a namorada Adriana. E lança 'indireta': «As contas fazemos nós»

1 abr, 19:16
«Arrumou o Diogo bem arrumadinho»: João 'aplaude' atitude de Eva com o ex-namorado

«Arrumou o Diogo bem arrumadinho»: João 'aplaude' atitude de Eva com o ex-namorado

1 abr, 19:16
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo
02:25

Eva fora de si após «sinal de consentimento»: As primeiras imagens exclusivas da discussão acesa com Diogo

2 abr, 18:15
Missão do Agente Secreto: Hugo vai ter uma missão desafiante... e foi o público quem decidiu!
02:23

Missão do Agente Secreto: Hugo vai ter uma missão desafiante... e foi o público quem decidiu!

1 abr, 19:53
Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»
01:07

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»

31 mar, 19:52
Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»
02:03

Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»

30 mar, 19:16
Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva
05:00

Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva

30 mar, 09:35
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

O comentário hilariante de João Monteiro na fotografia de Cristina Ferreira que está a deixar os fãs rendidos

O comentário hilariante de João Monteiro na fotografia de Cristina Ferreira que está a deixar os fãs rendidos

Há 38 min
Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!»

Luzia surpreende Cristina Ferreira com revelação sobre Hélder: «Ele disse-nos? Não me lembro!»

Há 52 min
Simples e ao alcance de todos: Este é o segredo de Cristina Ferreira para melhorar a digestão

Simples e ao alcance de todos: Este é o segredo de Cristina Ferreira para melhorar a digestão

Há 1h e 27min
Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Luzia faz descoberta sobre Ricky e Liliana fora da casa e fica incrédula: «Ai nossa Senhora, meu Deus!»

Há 3h e 7min
Filhos já estão nos planos? Bárbara Parada não deixa dúvidas e já está a 'treinar' para o futuro

Filhos já estão nos planos? Bárbara Parada não deixa dúvidas e já está a 'treinar' para o futuro

Ontem às 19:49
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Entre beijos e picardias, Ariana «amua» e faz aviso a Diogo
01:01

Entre beijos e picardias, Ariana «amua» e faz aviso a Diogo

4 abr, 15:50
Irritado, Diogo nega beijo a Ariana: «Agora não»
02:02

Irritado, Diogo nega beijo a Ariana: «Agora não»

4 abr, 12:24
Liliana revela a Eva tudo o que aconteceu no quarto NY durante a noite
01:36

Liliana revela a Eva tudo o que aconteceu no quarto NY durante a noite

4 abr, 10:10
«Ela não merece (...) magoar quem ama»: Concorrentes cantam e apontam para Eva. Diogo assiste a tudo
01:53

«Ela não merece (...) magoar quem ama»: Concorrentes cantam e apontam para Eva. Diogo assiste a tudo

4 abr, 01:20
Nunca antes visto. Ariana e Diogo beijam-se no sofá durante a tarde
02:04

Nunca antes visto. Ariana e Diogo beijam-se no sofá durante a tarde

4 abr, 01:07
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Vencedora do Big Brother Portugal comunica decisão difícil: «Nem consigo escrever isto sem chorar»

Vencedora do Big Brother Portugal comunica decisão difícil: «Nem consigo escrever isto sem chorar»

Há 5 min
João Monteiro revela foto impactante: saiba o que aconteceu!

João Monteiro revela foto impactante: saiba o que aconteceu!

Há 2h e 18min
João Monteiro deixa mensagem de despedida

João Monteiro deixa mensagem de despedida

Ontem às 20:29
Bárbara Parada em imagens inesperadas: "A treinar para quando formos pais!"

Bárbara Parada em imagens inesperadas: "A treinar para quando formos pais!"

Ontem às 19:31
Fora dos estúdios! Marta Cardoso surge cúmplice de ex-concorrente de "Secret Story"!

Fora dos estúdios! Marta Cardoso surge cúmplice de ex-concorrente de "Secret Story"!

Ontem às 16:54
Ver Mais Outros Sites