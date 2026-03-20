No Secret Story 10, em dinâmica, Luzia Luzia tece fortes elogios a Tiago. Mas não é a única, Jéssica também elogia o colega.
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Luzia tece fortes elogios a Tiago... mas não é a única
- Secret Story
- Há 3h e 24min
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