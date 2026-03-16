Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Luzia tem acesso a pista. A reação e as teorias são hilariantes

No Secret Story 10, Luzia tem acesso a três pistas: um dente, um tanque de guerra e uma lápide. A concorrente tenta chegar a alguma conclusão e o momento é hilariante. 

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Sara lança farpas: «Partilhar cama é um grande problema, mas o strip que ele faz não»
02:45

Sara lança farpas: «Partilhar cama é um grande problema, mas o strip que ele faz não»

11:38
Eva aproveita missão para lançar farpas a Diogo: «Está sempre a sussurrar»
03:21

Eva aproveita missão para lançar farpas a Diogo: «Está sempre a sussurrar»

11:08
Casa ao rubro com João. Concorrente encanta todos a dançar
01:43

Casa ao rubro com João. Concorrente encanta todos a dançar

10:58
Tenso: Ariana fecha a porta na cara de Eva e impede-a de entrar no quarto
05:26

Tenso: Ariana fecha a porta na cara de Eva e impede-a de entrar no quarto

10:43
«Tens coragem?»: Eva abre caixa mistério e é surpreendida com uma missão
09:01

«Tens coragem?»: Eva abre caixa mistério e é surpreendida com uma missão

10:40
Conchinha debaixo dos cobertores: as ondulações matinais de Diogo e Ariana
07:34

Conchinha debaixo dos cobertores: as ondulações matinais de Diogo e Ariana

10:20
Mais Vídeos

Mais Vistos

Na boca? Diogo beija Ariana em frente de todos e à frente da namorada. As imagens mais virais
01:20

Na boca? Diogo beija Ariana em frente de todos e à frente da namorada. As imagens mais virais

Hoje às 00:18
Segredo de Ana comove Portugal e termina em lágrimas: «Não conto a quase ninguém com medo do julgamento»

Segredo de Ana comove Portugal e termina em lágrimas: «Não conto a quase ninguém com medo do julgamento»

Ontem às 17:24
Ana revela o seu segredo: «À noite, trabalho em lingerie»

Ana revela o seu segredo: «À noite, trabalho em lingerie»

15 mar, 23:58
As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

10 fev, 16:14
Maria Botelho Moniz guarda presente de Filipe Delgado no lugar mais especial de sempre. E feito pelas mãos da apresentadora

Maria Botelho Moniz guarda presente de Filipe Delgado no lugar mais especial de sempre. E feito pelas mãos da apresentadora

Ontem às 15:59
Ver Mais

Notícias

João entrou no Secret Story 10 com um propósito: cumprir um sonho antigo

João entrou no Secret Story 10 com um propósito: cumprir um sonho antigo

Há 34 min
Estes quatro concorrentes estão nomeados e um será expulso no domingo

Estes quatro concorrentes estão nomeados e um será expulso no domingo

Ontem às 22:45
Segredo de Ana comove Portugal e termina em lágrimas: «Não conto a quase ninguém com medo do julgamento»

Segredo de Ana comove Portugal e termina em lágrimas: «Não conto a quase ninguém com medo do julgamento»

Ontem às 17:24
«Transformou as nossas vidas»: Pedro e Marisa celebram data especial. E o motivo está a derreter a internet

«Transformou as nossas vidas»: Pedro e Marisa celebram data especial. E o motivo está a derreter a internet

Ontem às 16:59
Catarina é confrontada com palavras de Norberto no Dois às 10 e admite: «Deixou-me um bocadinho desconfortável»

Catarina é confrontada com palavras de Norberto no Dois às 10 e admite: «Deixou-me um bocadinho desconfortável»

Ontem às 16:37
Ver Mais Notícias

Opinião

Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

Há 2h e 22min
João e Eva cada vez mais próximos? «Mudava algo se estivesse com medo»

João e Eva cada vez mais próximos? «Mudava algo se estivesse com medo»

Há 2h e 37min
Polémica no Secret Story. Concorrente com namorada "passa dos limites": «A Liliana foi crucificada e ele?»

Polémica no Secret Story. Concorrente com namorada "passa dos limites": «A Liliana foi crucificada e ele?»

Ontem às 17:55
«O último a trair...»: Comentário de Flávio Furtado arranca risada a Cristina Ferreira

«O último a trair...»: Comentário de Flávio Furtado arranca risada a Cristina Ferreira

15 mar, 23:07
Bruna Gomes reage a polémicas afirmações de Diogo: «Não percebo onde ele quer chegar com isto»

Bruna Gomes reage a polémicas afirmações de Diogo: «Não percebo onde ele quer chegar com isto»

15 mar, 22:51
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»
01:47

Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»

14 mar, 17:55
Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»
01:55

Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»

14 mar, 17:44
Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»
02:19

Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»

14 mar, 17:23
Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»
02:17

Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»

14 mar, 16:55
Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)
01:24

Mãe de Hélder revela «a nora que gostaria de ter»... e está dentro da casa! A escolha surpreende (Exclusivo)

14 mar, 01:28
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

«Transformou as nossas vidas»: Pedro e Marisa celebram data especial. E o motivo está a derreter a internet

«Transformou as nossas vidas»: Pedro e Marisa celebram data especial. E o motivo está a derreter a internet

Ontem às 16:59
Catarina é confrontada com palavras de Norberto no Dois às 10 e admite: «Deixou-me um bocadinho desconfortável»

Catarina é confrontada com palavras de Norberto no Dois às 10 e admite: «Deixou-me um bocadinho desconfortável»

Ontem às 16:37
Maria Botelho Moniz guarda presente de Filipe Delgado no lugar mais especial de sempre. E feito pelas mãos da apresentadora

Maria Botelho Moniz guarda presente de Filipe Delgado no lugar mais especial de sempre. E feito pelas mãos da apresentadora

Ontem às 15:59
Filho mais novo de Célia e Telmo celebra momento marcante. E a declaração da mãe é arrepiante

Filho mais novo de Célia e Telmo celebra momento marcante. E a declaração da mãe é arrepiante

Ontem às 14:58
«Vais ficar à espera do Norberto?»: resposta de Catarina intriga Cristina Ferreira
02:54

«Vais ficar à espera do Norberto?»: resposta de Catarina intriga Cristina Ferreira

Ontem às 11:42
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Na boca? Diogo beija Ariana em frente de todos e à frente da namorada. As imagens mais virais
01:20

Na boca? Diogo beija Ariana em frente de todos e à frente da namorada. As imagens mais virais

Hoje às 00:18
Segredo de Luzia perto de ser revelado? Ana acerta no segredo à frente da mesma: veja as reações
05:10

Segredo de Luzia perto de ser revelado? Ana acerta no segredo à frente da mesma: veja as reações

Ontem às 14:50
Sem papas na língua, Luzia «encosta» Sara à parede: «Vocês foram para a cama, beijaram-se...»
01:16

Sem papas na língua, Luzia «encosta» Sara à parede: «Vocês foram para a cama, beijaram-se...»

Ontem às 12:43
Inédito. Ricardo João é aplaudido pelos colegas e o motivo é forte
02:42

Inédito. Ricardo João é aplaudido pelos colegas e o motivo é forte

Ontem às 12:23
«É a Eva?»: Ariana questiona Diogo e a resposta surpreende-a
02:20

«É a Eva?»: Ariana questiona Diogo e a resposta surpreende-a

Ontem às 02:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Seriam aliados ou rivais? Francisco Monteiro não deixa Catarina Miranda sem resposta... e explica porquê!

Seriam aliados ou rivais? Francisco Monteiro não deixa Catarina Miranda sem resposta... e explica porquê!

Há 14 min
Bruna Gomes vive momentos de aflição: "Está nos cuidados intensivos"

Bruna Gomes vive momentos de aflição: "Está nos cuidados intensivos"

Há 30 min
Marco Costa sobre separação de Carolina Pinto: «O que me custa mais é...»

Marco Costa sobre separação de Carolina Pinto: «O que me custa mais é...»

Há 1h e 12min
Irmão tem gesto único com Soraia Moreira: "Já não acontecia há anos!"

Irmão tem gesto único com Soraia Moreira: "Já não acontecia há anos!"

Ontem às 18:29
Soraia Moreira enfrenta "problemas inesperados, dificuldades e despesas": "Não tem sido nada fácil"

Soraia Moreira enfrenta "problemas inesperados, dificuldades e despesas": "Não tem sido nada fácil"

Ontem às 18:17
Ver Mais Outros Sites