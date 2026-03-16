No Secret Story 10, Luzia tem acesso a três pistas: um dente, um tanque de guerra e uma lápide. A concorrente tenta chegar a alguma conclusão e o momento é hilariante.
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Luzia tem acesso a pista. A reação e as teorias são hilariantes
- Secret Story
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