Luzia volta a falar das atitudes de Sara e esta defende-se: «Este assunto mexe-me bastante»

No Especial do Secret Story 10, Cristina Ferreira abre o debate na casa, depois de imagens de uma forte discussão de Sara e Luzia. As atitudes de Sara voltam a ser alvo de escrutínio.

Fique a par do que aconteceu:

Sara confronta Luzia por alegadamente a ter criticado por partilhar cama com vários colegas, após um comentário que João lhe transmitiu. A conversa rapidamente escala quando Sara questiona a diferença de julgamento em relação ao strip feito por Hélder, levando Luzia a perder a calma e a assumir uma posição conservadora, defendendo que as situações não são comparáveis. Sara acusa-a de machismo e o ambiente aquece ainda mais, com gritos e troca de acusações. Hélder acaba por entrar na discussão, sentindo que está a ser rotulado, o que gera um novo confronto com Sara. Entretanto, Luzia continua exaltada pela casa, criticando os colegas e descrevendo o ambiente como um “festival da cueca”, acusando-os de serem falsos.