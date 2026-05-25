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Má influência para Liliana? Leandro ataca João Ricardo e acusa-o de ser mentiroso

No Secret Story – Desafio Final, durante a Gala, Leandro acusa João Ricardo de ser mentiroso. Diz ainda que não é ele quem influencia Liliana a ser baixa, rasca e reles, até porque quando a concorrente entrou, João caracterizou-a dessa mesma maneira. 

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