Má língua e acusações: Ariana e Diogo arrasam comportamento de Tiago

Um momento de conversa entre Ariana e Diogo voltou a colocar Tiago no centro das críticas na Casa do Secret Story 10. Entre opiniões e avaliações sobre o comportamento do concorrente, a relação entre os envolvidos parece cada vez mais fragilizada.

Durante um diálogo mais reservado, Ariana e Diogo protagonizaram um momento de análise sobre a postura de Tiago dentro do jogo. Para Diogo, não existem dúvidas de que Tiago demonstra comportamentos marcados pelo rancor, considerando que essa atitude influencia a forma como se relaciona com os restantes concorrentes.

Ariana alinhou na crítica e foi mais longe, afirmando que não pretende manter qualquer tipo de amizade com Tiago. A concorrente deixou claro que os sucessivos conflitos e desentendimentos contribuíram para o afastamento e para a quebra de confiança.

O momento reforçou as divisões já existentes dentro da Casa e evidenciou que algumas relações dificilmente terão reconciliação num contexto de competição intensa.