Madrugada quente! Desfile inesperado agita a casa e deixa concorrentes em choque

A madrugada ficou marcada por um momento inesperado protagonizado pelas concorrentes, que rapidamente gerou entusiasmo, desconforto e até alguma polémica na casa.

Durante a noite, todas as concorrentes, com exceção de Eva e Jéssica, decidiram preparar um desfile em lingerie, surpreendendo os colegas. Assim que ficou pronta, Sara mostrou o seu look a Hugo, que reagiu com entusiasmo e ficou visivelmente impressionado.

Apesar da reação inicial, Hugo acabou por alertar os restantes rapazes para o facto de estarem em direto, sugerindo que as concorrentes deveriam ter mais cuidado. Ariana ouviu o comentário e contou a Sara, que ficou mais insegura em relação à escolha da indumentária. Ainda assim, o desfile avançou, mas acabou por acontecer apenas entre as concorrentes, no quarto NY.

Pouco depois, Ana decidiu ir mais longe e repetiu o desfile no quarto dos rapazes, surpreendendo todos. A maioria reagiu com euforia, mas Ricardo destacou-se pela postura oposta, permanecendo imóvel e sem palavras perante o momento.

