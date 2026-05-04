Madrugada tensa! Pedro Jorge arrasa Liliana e discussão explode: «É fraquinha, não dá para mais»

Flávia questiona Liliana sobre a decisão de a colocar no “amarelo” durante a Gala. A concorrente justifica a sua escolha dizendo que via qualidades em Juliana e que estava a gostar da sua postura no jogo. Ana interrompe e acusa-a de incoerência, afirmando que as “qualidades” se resumem ao facto de ter ido contra si e contra Pedro.

Liliana defende-se, argumentando que sente que os concorrentes têm sido demasiado brandos com Pedro e que o colocam num pedestal que, na sua opinião, não corresponde à realidade. João Ricardo insiste para que a colega concretize quem faz isso, mas Liliana opta por não responder diretamente.

Já depois da Cadeira Quente, Liliana aproxima-se de Pedro e os dois entram numa discussão intensa sobre vários acontecimentos fora da casa. O clima aquece rapidamente, com Pedro a afirmar que a colega “não tem cérebro” e que já “vendeu a alma ao diabo”.

Liliana reage de imediato e remata que “a baixaria já começou”, aumentando ainda mais a tensão entre ambos.