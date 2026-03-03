No “Dois às 10”, recebemos Vera para analisar tudo o que aconteceu na gala de domingo do “Secret Story 10”. A mãe de Catarina surpreendeu ao reagir de forma inesperada às explicações de João sobre a relação entre ambos, num momento que gerou forte impacto fora da casa.
Mãe de Catarina explica toda a história da filha com João
Joana Lopes
Ontem às 10:41
