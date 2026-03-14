Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»

No Secret Story 10, durante o Diário, assistimos a imagens exclusivas de uma entrevista com a família de Catarina. Em conversa com a repórter Carolina Steffensen, os pais da concorrente recordam o envolvimento com João e comentam a nova relação com Norberto.
Esta semana, há quatro nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
CATARINA – 761 20 20 04
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18