No “Dois às 10”, recebemos Vera para analisar tudo o que aconteceu na gala de domingo do “Secret Story 10”. A mãe de Catarina surpreendeu ao reagir de forma inesperada às explicações de João sobre a relação entre ambos, num momento que gerou forte impacto fora da casa.
Mãe de Catarina muda de opinião sobre João: “Fiquei muito triste”
- Joana Lopes
- Ontem às 10:36
Últimos vídeos
