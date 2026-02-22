VÍDEO SEGUINTE
Mais um casal separado à porta do Secret Story: Veja o que aconteceu com Ricky e Liliana

Na gala de estreia do Secret Story 10, mais um casal entrou na casa mais vigiada do país: Liliana e Ricky.

Com 34 anos, Ricky vive na Suíça, onde é gerente de armazém. Cresceu entre dois países e aprendeu cedo a desenrascar-se sozinho.

Reservado e estratégico, prefere agir em silêncio e só reage quando tem motivos. Em confiança revela o lado divertido e sonha tornar-se DJ. Entra no Secret Story para mostrar que é mais do que aparenta.

Massagista e empresária, Liliana emigrou jovem para a Suíça e construiu o próprio negócio após uma fase difícil.

Carismática e impulsiva, odeia monotonia e gosta de agitar as águas quando sente a vida parada. Transparente e intensa, assume erros do passado com orgulho por ter superado todos os obstáculos. No Secret Story promete emoção forte e momentos marcantes.

