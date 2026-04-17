Mais uma festa na casa: estes concorrentes ficaram de fora e não foi por falta de convite

No Secret Story 10, todos os concorrentes receberam o convite para a festa. Diogo manifestou desde o início o desagrado e assumiu não querer ir. Hugo convenceu-o a ir nem que fosse pouco tempo. Acabou por ceder. Sara e Jéssica não estavam no início da festa. Depois da tensão toda, as concorrentes optaram por ficar de fora.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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