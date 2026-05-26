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Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

No Secret Story - Desafio Final, Ana confessou ao repórter Sérgio Ferreira não estar à espera da expulsão no domingo passado, pois alguns colegas que estevam nomeados junto com ela revelaram, por várias vezes a intenção de desistir. No final da entrevista assumiu ainda que tem um projeto profissional a caminho.

As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País. 

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