Manhã agitada! Hugo sente-se desrespeitado por Ariana: «Não vai conseguir ter isso de mim»

A manhã no Secret Story 10 começa logo agitada, tudo porque a Ariana não cumpre as ordens de Hugo e vai trocar as pilhas dos colegas às camas, possibilitando que continuem deitados até as buzinas tocarem. Hugo sente-se desrespeitado e confronta Ariana. As pilhas não chegam para todos já que, graças a Ariana, Ana troca as pilhas duas vezes sem se aperceber. Irritado, Hugo volta a confrontar Ariana que acaba por mentir sobre o assunto. Sara alerta Hugo porque está a levar a liderança demasiado a sério.

